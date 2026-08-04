Wer dieses Monster sieht, greift sofort zum Handy

Edelstahl-Riese als Selfie-Hotspot

Dass der futuristisch anmutende Pick-up auffällt, bekam Dutzler in den vergangenen Tagen am eigenen Leib zu spüren. Egal ob auf Rastplätzen, in Innenstädten oder an Tankstellen – überall blieb der Edelstahl-Riese im Mittelpunkt. „Hätte ich für jedes Foto in den letzten vier Tagen auch nur einen Euro bekommen, hätte ich mittlerweile eine schöne Stange Geld verdient“, erzählt er schmunzelnd.