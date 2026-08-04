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Cybertruck-Hype

Wer dieses Monster sieht, greift sofort zum Handy

Oberösterreich
04.08.2026 12:00
Fabian Dutzler (o.) mit seinem Cybertruck auf Tour in Linz.
Fabian Dutzler (o.) mit seinem Cybertruck auf Tour in Linz.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ein Fahrzeug, das selbst eingefleischte Autofanatiker nur selten zu Gesicht bekommen, sorgt derzeit für staunende Blicke und gezückte Smartphones. Egal, wo der bekannte ATV-Star und Unternehmer auftaucht, bildet sich binnen Sekunden eine Menschentraube. Hinter dem spektakulären Neuzugang steckt allerdings weit mehr als nur die Lust an einem außergewöhnlichen Spielzeug.

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Wo der silberne Koloss auftaucht, zücken Passanten ihre Handys. ATV-Trash-TV-Star und Bordellbetreiber Fabian Dutzler hat sich einen Tesla Cybertruck gegönnt – und sorgt damit derzeit quer durch Österreich für neugierige Blicke und jede Menge Selfies.

Keine Serienzulassung in Europa
Der 36-Jährige hat das rund 600 PS starke Elektro-Monster in seiner Wahlheimat zugelassen. Das ist durchaus bemerkenswert, denn der Cybertruck verfügt in Europa über keine reguläre Serienzulassung. In Tschechien erhielt das mehr als drei Tonnen schwere Fahrzeug allerdings eine Einzelgenehmigung und darf damit legal auf die Straße.

Edelstahl-Riese als Selfie-Hotspot
Dass der futuristisch anmutende Pick-up auffällt, bekam Dutzler in den vergangenen Tagen am eigenen Leib zu spüren. Egal ob auf Rastplätzen, in Innenstädten oder an Tankstellen – überall blieb der Edelstahl-Riese im Mittelpunkt. „Hätte ich für jedes Foto in den letzten vier Tagen auch nur einen Euro bekommen, hätte ich mittlerweile eine schöne Stange Geld verdient“, erzählt er schmunzelnd.

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Künftig rollendes Werbeschild
Ganz uneigennützig war die Anschaffung freilich nicht. Der Cybertruck soll künftig vor allem als rollendes Werbeschild für Dutzlers rund 3000 Quadratmeter große Nightlife-Location „Octopussy Bar“ in Prag dienen. Aufmerksamkeit ist schließlich garantiert – und genau darauf setzt der Unternehmer.

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