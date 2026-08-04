Ausrüstung von Anglern bei Dieben hoch im Kurs

Die Täter kommen meistens in der Nacht. Dann werden Wohnwagen geknackt oder schlafenden Fischern entlang der Donau die Ruten und Stromspeicher gestohlen. Der Schaden ist meistens riesengroß für die Betroffenen. Die Angler wappnen sich nun gegen die noch unbekannten Täter.
„Füher mussten wir uns nur Sorgen machen, ob eine Schlange oder eine Ratte ins Zelt kriecht. Jetzt, ob unsere Ausrüstung am Morgen noch da ist.“ Entlang der Donau häufen sich Anzeigen von Nachtanglern, die zum Ziel von Dieben und Einbrechern wurden, wie die Polizei Oberösterreich auf „Krone“-Anfrage bestätigt. So räumten Einbrecher Wohnwagen aus, die stromaufwärts des Kraftwerks Aschach „dauergeparkt“ sind. Die Gauner erwischten in einer der mobilen Unterkünfte sieben Angelruten und einen Stromspeicher im Wert von 5000 Euro. Dabei hatten die Ganoven den Wohnwagen mit einem davor gefundenen Grillbesteck aufzwängen können.
Diebe statt Radfahrer
Wenige Kilometer stromabwärts in der Ortschaft Weidet in Feldkirchen/D. zeltete ein Fischer an der Donau und bemerkte gegen 4.30 Uhr, dass jemand draußen ist. Er dachte, es wären die ersten Radfahrer, die am Donauradweg unterwegs sind, sah nicht nach und schlief noch einmal ein. Doch es war ein Dieb, der es auf die ausgelegten Ruten abgesehen hatte. Als der Fischer am Morgen aus dem Zelt kam, fehlten Ausrüstungsgegenstände im Wert von etwa 700 Euro.
Infrarotsensoren sichern Zelte und Ausrüstung
Die Angler warnen sich inzwischen gegenseitig wegen der zunehmenden „Raubzüge“ und es wird auch in Diebstahlsprävention investiert. So gibt es sogenannte Zeltalarme um wenige Euro, aber auch schon spezielle Bewegungsmelder, die mit Bissanzeigern zusammenschaltbar sind und pro Stück schon über 100 Euro kosten.
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