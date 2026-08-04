Ausrüstung von Anglern bei Dieben hoch im Kurs

„Füher mussten wir uns nur Sorgen machen, ob eine Schlange oder eine Ratte ins Zelt kriecht. Jetzt, ob unsere Ausrüstung am Morgen noch da ist.“ Entlang der Donau häufen sich Anzeigen von Nachtanglern, die zum Ziel von Dieben und Einbrechern wurden, wie die Polizei Oberösterreich auf „Krone“-Anfrage bestätigt. So räumten Einbrecher Wohnwagen aus, die stromaufwärts des Kraftwerks Aschach „dauergeparkt“ sind. Die Gauner erwischten in einer der mobilen Unterkünfte sieben Angelruten und einen Stromspeicher im Wert von 5000 Euro. Dabei hatten die Ganoven den Wohnwagen mit einem davor gefundenen Grillbesteck aufzwängen können.