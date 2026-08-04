Warum jetzt sogar Brunnen ausgelassen werden

Stadtchef zog Reißleine

Nach einem Rekordverbrauch von mehr als 7300 Kubikmetern pro Tag zog Bürgermeister Karl-Heinz Koll nun die Reißleine. „Es ist nicht fünf nach zwölf, sondern fünf vor zwölf“, so der VP-Stadtchef. Über soziale Medien und einen Postwurf an alle Haushalte wurde zum Wassersparen aufgerufen. Mit Erfolg: „Ich muss den Traunern ein großes Danke aussprechen. Der Verbrauch ist am Wochenende bereits deutlich zurückgegangen.“

Kein laufendes Wasser beim Zähneputzen

Die Stadt appelliert, auf das Befüllen von Pools zu verzichten, Gärten nur bei Bedarf in den Morgen- oder Abendstunden zu gießen und unnötigen Wasserverbrauch – etwa durch Autowaschen, Vollbäder, überlanges Duschen oder laufendes Wasser beim Zähneputzen – zu vermeiden. „Wir wollen das Bewusstsein schärfen. Niemand weiß, wie lange die Hitzewelle noch anhält.“