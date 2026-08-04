Verwirrung um das geplante Ärztezentrum ist groß

Rund um die geplante medizinische Versorgung in St. Georgen an der Gusen herrscht derzeit Unsicherheit. Kommt das angekündigte Primärversorgungszentrum überhaupt? Wann wird gebaut und wo sollen die Ärzte bis dahin arbeiten? Bürgermeister Andreas Derntl stellt nun klar: Das Projekt läuft. Dennoch wird es bis zum Baustart noch dauern. Laut Derntl handelt es sich dabei nicht um eine Verzögerung, sondern um einen notwendigen rechtlichen Schritt. „Der Bebauungsplan ist rund 30 Jahre alt. Da passen einige Vorgaben nicht mehr zum geplanten Projekt. Es geht etwa um Geschosshöhen und Abstände zu den Grundgrenzen“, erklärt der Ortschef, der mit einem Baustart frühestens in einem Jahr rechnet.