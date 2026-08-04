NEOS eröffnen Rennen um Verbleib im OÖ-Landtag

Der pinke Klubobmann selbst hat mit seinem Wahlkampf bereits vor zwei Monaten begonnen, indem er eine Sommertour durch Oberösterreich startete. Das häufigste Anliegen der Menschen sei dabei nicht ein konkretes Sachthema gewesen, sondern der Wunsch nach einem anderen politischen Stil: „90, 95 Prozent der Menschen sagen: weniger streiten, mehr miteinander.“ Und: „Wenn man die Leute einlädt, ihre eigenen Ideen einzubringen, wird das wahrgenommen.“