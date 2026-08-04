Wie es mit dem Kult-Würstelstand jetzt weitergeht

Dank Kosik wieder ein beliebter Treffpunkt

Rückblick: Jasmin Kosik hatte den Traditionsstand, den einst Papa Toni voller Leidenschaft aufgebaut hat, mit viel Herzblut wieder zu einem beliebten Treffpunkt gemacht. Noch vor wenigen Wochen erzählten Stammgäste beim „Krone“-Lokalaugenschein, wie froh sie seien, dass hier wieder Leben eingekehrt sei. Gleichzeitig schwebte über der Betreiberin seit Monaten eine gewisse Unsicherheit. Spätestens seit die „Krone“ darüber berichtete, dass für das Traditionsgasthaus Lindbauer neue Pächter aus Asien im Gespräch sind, war klar, dass sich auch beim Würstelstand etwas ändern könnte.