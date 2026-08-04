Mann mit Drogen und Schusswaffe im Zug erwischt

Bei einer Routinekontrolle in einem Personenzug am Bahnhof Wels ging der Polizei am Montagabend ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen ins Netz. In seinen Taschen kam eine Co2-Waffe zutage – und das, obwohl gegen den Mann bereits ein behördliches Waffenverbot verhängt worden war.