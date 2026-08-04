Mann mit Drogen und Schusswaffe im Zug erwischt

Im Zuge einer Routinekontrolle in einem Zug am Welser Hauptbahnhof ging den Beamten ein 25-Jähriger ins Netz. Der Mann hatte nicht nur geringe Mengen Heroin und Crystal Meth eingesteckt, sondern auch eine CO2-Waffe – und das, obwohl gegen ihn ein Waffenverbot besteht.
Bei einer Routinekontrolle in einem Personenzug am Bahnhof Wels ging der Polizei am Montagabend ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen ins Netz. In seinen Taschen kam eine Co2-Waffe zutage – und das, obwohl gegen den Mann bereits ein behördliches Waffenverbot verhängt worden war.
Heroin und Crystal Meth
Außerdem fanden die Beamten bei dem 25-Jährigen geringe Mengen an Suchtmittel vor, und zwar der harten Sorte: Er hatte Crystal Meth und Heroin bei sich. Der 25-Jährige wird angezeigt.
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