Auto brannte auf Parkplatz von Badesee aus

Das hätte gefährlich enden können! Auf einem Parkplatz eines beliebten Linzer Badesees war in der Nacht auf Dienstag ein Auto in Flammen ausgebrochen. Zum Glück wurde die Feuerwehr rasch alarmiert, denn auch die angrenzende Wiese hatte bereits Feuer gefangen.
Die extreme Trockenheit macht auch einen einfachen Autobrand zu einer sehr gefährlichen Situation. „Gegen ein Uhr wurden wir an den Pichlinger See alarmiert“, so Felix Zangerle, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pichling. Ein Pkw war dort in Flammen ausgebrochen und stand beim Eintreffen der Floriani bereits in Vollbrand.
Auch Wiese brannte
Besonders riskant: Auch die angrenzende Wiese, auf bzw. neben der das Auto geparkt war, hatte bereits Feuer gefangen und brannte lichterloh. Durch rasches Eingreifen konnten die Kameraden aber beide Brände rasch löschen, bevor sich die Flammen noch weiter ausbreiten konnten. Insgesamt waren laut Kommandant Zangerle 14 Feuerwehrleute aus Pichling und sechs Mitglieder der Berufsfeuerwehr Linz mit drei Fahrzeugen im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.