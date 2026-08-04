Auto brannte auf Parkplatz von Badesee aus

Auch Wiese brannte

Besonders riskant: Auch die angrenzende Wiese, auf bzw. neben der das Auto geparkt war, hatte bereits Feuer gefangen und brannte lichterloh. Durch rasches Eingreifen konnten die Kameraden aber beide Brände rasch löschen, bevor sich die Flammen noch weiter ausbreiten konnten. Insgesamt waren laut Kommandant Zangerle 14 Feuerwehrleute aus Pichling und sechs Mitglieder der Berufsfeuerwehr Linz mit drei Fahrzeugen im Einsatz.