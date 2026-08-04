Elf Anzeigen bei Planquadrat in Linzer Innenstadt

Es wurde genau hingeschaut. Das Linzer Stadtpolizeikommando war am Montag zwischen 12 und 22 Uhr in der Linzer Innenstadt unterwegs. Vor allem im Bereich der Parks wurde kontrolliert und man wurde „fündig“.
Am Montag fand nachmittags und abends in der Linzer Innenstadt ein Planquadrat im Bereich Volksgarten, Schillerpark, südliche Landstraße und Hessenpark statt. Gegen 22 Uhr war die Aktion dann wieder beendet.
Auch Kennzeichenabnahme
Durch die eingesetzten Streifen konnten folgende Ergebnisse erzielt werden: drei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz, eine Anzeige nach dem Waffengesetz, vier Anzeigen aufgrund von Verkehrsübertretungen – davon eine Vorführung zur Landesregierung, zwei Anzeigen nach dem Meldegesetz, eine Anzeige betreffend Alkoholverbot im Park, eine Kennzeichenabnahme, vier Organmandate, acht Aufenthaltsermittlungen für die Justizbehörde, 75 Identitätsfeststellungen sowie die Sicherstellung geringer Mengen an Suchtmittel und eines Pfeffersprays.
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