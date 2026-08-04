Elf Anzeigen bei Planquadrat in Linzer Innenstadt

Auch Kennzeichenabnahme

Durch die eingesetzten Streifen konnten folgende Ergebnisse erzielt werden: drei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz, eine Anzeige nach dem Waffengesetz, vier Anzeigen aufgrund von Verkehrsübertretungen – davon eine Vorführung zur Landesregierung, zwei Anzeigen nach dem Meldegesetz, eine Anzeige betreffend Alkoholverbot im Park, eine Kennzeichenabnahme, vier Organmandate, acht Aufenthaltsermittlungen für die Justizbehörde, 75 Identitätsfeststellungen sowie die Sicherstellung geringer Mengen an Suchtmittel und eines Pfeffersprays.