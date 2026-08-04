Fiese Keime fühlen sich in der Hitze pudelwohl

Es bleibt weiter heiß

Den Keimen geht’s weiter gut: Nur morgen und übermorgen ist leichte Abkühlung angesagt, dann soll die Hitzewelle bis Mitte August anhalten. GeoSphere Austria hat übrigens jetzt wissenschaftlich bestätigt, was wir alle ahnten: Der Juli war zu heiß. In OÖ um zwei Grad, es gab 64 Prozent Regendefizit und 17 Prozent mehr Sonne. Am heißesten war’s mit 39,6 Grad am 31. Juli in Weyer.