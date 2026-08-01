Ein Sonnenschirm im All und andere Wahnsinnsideen

Schon lange denken kluge Menschen darüber nach, wie man die Erwärmung des Planeten eindämmen könnte. Erste diesbezügliche Überlegungen kamen bereits in den 1960er-Jahren auf. Und nein, die Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid ist hier nicht gemeint. Auf dieses Mittel haben sich fast alle Gruppierungen auf der großen, weiten Welt geeinigt – soll heißen, dass es das Beste wäre. Gebracht hat es bisher nichts, der CO₂-Gehalt der Luft steigt lustig weiter an und mit ihm die Temperatur.