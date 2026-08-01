Ein Sonnenschirm im All und andere Wahnsinnsideen

Was tun gegen die Hitze? Gibt es gar eine große Lösung? Zumindest gibt es verwegene Pläne. „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr stellt die spektakulärsten und irrwitzigsten Ideen vor.
Schon lange denken kluge Menschen darüber nach, wie man die Erwärmung des Planeten eindämmen könnte. Erste diesbezügliche Überlegungen kamen bereits in den 1960er-Jahren auf. Und nein, die Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid ist hier nicht gemeint. Auf dieses Mittel haben sich fast alle Gruppierungen auf der großen, weiten Welt geeinigt – soll heißen, dass es das Beste wäre. Gebracht hat es bisher nichts, der CO₂-Gehalt der Luft steigt lustig weiter an und mit ihm die Temperatur.
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