Altach-Boss überzeugt: „Macht den Fußball kaputt!“

Der SCR Altach startet am Sonntag (19) mit dem Auswärtsspiel bei Rekordmeister Rapid Wien in seine 16. Bundesliga-Saison. Einer, der in den vergangenen Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Ländle-Klubs mitwirkte, ist Präsident Peter Pfanner. Wie er die aktuelle Situation des Vereins sieht, was der Ouedraogo-Transfer bedeutet hat und wie er zu Investorenmodellen steht, verriet er im Gespräch mit der „Krone“.