Altach-Boss überzeugt: „Macht den Fußball kaputt!“

Der SCR Altach startet am Sonntag (19) mit dem Auswärtsspiel bei Rekordmeister Rapid Wien in seine 16. Bundesliga-Saison. Einer, der in den vergangenen Jahren maßgeblich an der Entwicklung des Ländle-Klubs mitwirkte, ist Präsident Peter Pfanner. Wie er die aktuelle Situation des Vereins sieht, was der Ouedraogo-Transfer bedeutet hat und wie er zu Investorenmodellen steht, verriet er im Gespräch mit der „Krone“.
Peter Pfanner übernahm im März 2019 das Präsidentenamt beim SCR Altach von Karlheinz Kopf. Der Lauteracher hat in dieser Zeit einige Höhen und Tiefen durchgemacht. „Insgesamt stehen wir als Bundeslist gut da. Wir gehen in die 16. Bundesliga-Saison. So eine Serie haben dem Klub nicht alle zugetraut“, sagt Pfanner.
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