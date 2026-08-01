Der Tag, an dem das Land in Schock erstarrte

Vor wenigen Tagen in einem Lokal am Wiener Handelskai. Fritz Fürst sitzt an einem Tisch und beginnt, von der Katastrophe, die – ganz in der Nähe – vor 50 Jahren geschehen ist, zu erzählen. Vom Einsturz der alten Reichsbrücke. Den er „wie durch ein Wunder“ überlebt hat.