Die neue Westliga wird zu einem Fall für zwei

FC Lustenau macht den Auftakt

Als erstes Ländle-Team ist heute der FC Lustenau im Einsatz. Die Blauweißen spielen um 19 Uhr in Kitzbühel. Bei dem Team, das am letzten Samstag dass ÖFB-Cupspiel bei den Lustenauern mit 4:1 gewonnen hat. „Wir müsssen die individuellen Fehler abstellen, kompakter agieren als vor einer Woche im Cup. Unser Ziel lautet, möglichst wenig Gegentore zu bekommen“, sagt FC Lustenau-Coach Philipp Hagspiel. Schon in Runde eins steigen gleich drei Ländle-Derbys.