Arbeiter stürzte mit Quad in steilem Gelände ab

Der Mitarbeiter einer Baufirma war gegen 13.20 Uhr in sehr steilem und unwegsamem Gelände unterhalb der Hochälpelehütte im Zuge von Erdarbeiten mit Materialtransporten beschäftigt. Als er mit seinem Quad im Rückwärtsgang einen Hang talwärts befuhr, beschleunigte das Gefährt aus bislang ungeklärter Ursache. Das Quad kippte und überschlug sich in weiterer Folge mehrfach.