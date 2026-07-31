Arbeiter stürzte mit Quad in steilem Gelände ab

In Schwarzenberg (Vorarlberg) ist am Donnerstag ein Mann bei einem Arbeitsunfall verunglückt. Aus noch unbekannter Ursache beschleunigte sein Quad in abschüssigem Terrain und überschlug sich. Der Verletzte musste vom Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen werden.
Der Mitarbeiter einer Baufirma war gegen 13.20 Uhr in sehr steilem und unwegsamem Gelände unterhalb der Hochälpelehütte im Zuge von Erdarbeiten mit Materialtransporten beschäftigt. Als er mit seinem Quad im Rückwärtsgang einen Hang talwärts befuhr, beschleunigte das Gefährt aus bislang ungeklärter Ursache. Das Quad kippte und überschlug sich in weiterer Folge mehrfach.
Per Heli ins Krankenhaus
Der Lenker erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann von der Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 8 geborgen und zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
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