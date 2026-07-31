Gratwanderung über Hochkrumbach

Der Allermannsharnisch ist eine eher wenig bekannte Gebirgspflanze aus der Familie der Lauchgewächse. Seinen ungewöhnlichen Namen verdankt das Gewächs einer alten Volksüberlieferung: Im Mittelalter glaubte man, die Zwiebelhüllen würden vor Verletzungen, Waffen und bösen Kräften schützen – ähnlich einem Harnisch, also einer Rüstung. Deshalb wurde die Pflanze einst als Glücksbringer und Schutzamulett getragen. Der botanische Name „allium victorialis“ verweist ebenfalls auf diese schützende Symbolik. Die mehrjährige Pflanze erreicht eine Höhe von etwa 30 bis 60 Zentimetern und fällt durch ihre breiten, flachen Blätter auf, die eher an die Blätter eines Bärlauchs erinnern als an einen typischen Lauch. Im Hochsommer, meist von Juli bis August, erscheinen die kugeligen Blütenstände mit zahlreichen kleinen, weißlich-grünen Blüten. Wie andere Laucharten verströmt auch der Allermannsharnisch bei Verletzung einen deutlichen Knoblauchgeruch. Die Pflanze bevorzugt kalkreiche, humose Böden und wächst auf Bergwiesen, in lichten Gebirgswäldern sowie in alpinen Rasen – häufig zwischen etwa 1000 und 2500 Metern Seehöhe. In Vorarlberg ist die Art vor allem in höheren Lagen anzutreffen.