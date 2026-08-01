„Keines dieser Gerüchte ist zu mir durchgedrungen“

Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Austria-Coach Stephan Helm meinte es ernst, als er sagte, dass er für die ersten drei Pflichtspiele dem ganzen Kader das Vertrauen schenken wollte. So blieben von der Cup-Elf bis zum 3:1 im Rückspiel der zweiten Qualirunde der Conference-League gegen Liepaja (Let) nur Philipp Maybach und Kang-Hee Lee übrig. Dafür schlüpfte der spätere Matchwinner quasi direkt aus dem Patientenhemd in die violette „Einserwäsch“.