„Keines dieser Gerüchte ist zu mir durchgedrungen“

Nach einem Monat kam Kelvin Boateng fulminant aus der Verletzungspause retour, holte im Rückspiel der zweiten Conference-League-Qualirunde eine Rote heraus, traf zum 2:1. Wenn‘s nach dem 26-Jährigen ist es sein violetter Neustart – von Spekulationen um seine Person will er nichts wissen.
Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Austria-Coach Stephan Helm meinte es ernst, als er sagte, dass er für die ersten drei Pflichtspiele dem ganzen Kader das Vertrauen schenken wollte. So blieben von der Cup-Elf bis zum 3:1 im Rückspiel der zweiten Qualirunde der Conference-League gegen Liepaja (Let) nur Philipp Maybach und Kang-Hee Lee übrig. Dafür schlüpfte der spätere Matchwinner quasi direkt aus dem Patientenhemd in die violette „Einserwäsch“.
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