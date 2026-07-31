Familie mit Kleinkindern stieg in Felsrinne ein

Im Hochgebirge empfiehlt es sich immer, vorsichtig zu sein. Das gilt besonders dann, wenn man mit zwei Kleinkindern unterwegs ist. Insofern kann man über jenes waghalsige Abenteuer, auf das sich eine vierköpfige Familie aus Deutschland im Bereich des Gargellener Schafkopfes eingelassen hat, nur den Kopf schütteln. Dabei begann alles sehr harmlos: Um kurz nach Mittag fuhren die beiden Eltern mit ihren Kindern im Alter von zwei und vier Jahren mit der Schafbergbahn bis zur Bergstation. Von dort marschierten sie auf dem gut ausgebauten Wanderweg in Richtung Gafierjoch.