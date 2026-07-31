Zum 50. Duell mit Wacker kommt der Chef aus Japan

Ungeschlagen in der Vorbereitung

Die Erwartungen an das erste Spiel nach dem Einstieg der Japaner sind groß, die Ausgangslage aber nicht leicht. „Wacker ist für mich kein gewöhnlicher Aufsteiger, sie haben viel Qualität, spielen zuhause und werden mit viel Selbstvertrauen auftreten“, weiß Coach Martin Brenner, dessen Team in der Vorbereitung fünf Siege feierte, gegen Austria Lustenau remisierte und im Cup bei Bad Leonfelden 5:0 gewinnen konnte.