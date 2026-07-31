Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenz in Innsbruck

Zum 50. Duell mit Wacker kommt der Chef aus Japan

2. Liga
31.07.2026 08:55
In der Vorbereitung und im Cup gab es für die Bregenz-Kicker viel Grund zum Jubeln.
In der Vorbereitung und im Cup gab es für die Bregenz-Kicker viel Grund zum Jubeln.(Bild: Albert Mikovits)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Zum 50. Mal steigt heute das Duell Wacker Innsbruck gegen SW Bregenz. Während die Tiroler eine grandiose Westliga-Saison mit dem Aufstieg gekrönt hatten, „wurschtelten“ die Bregenzer durch eine verkorkste Zweitliga-Spielzeit in der es in 28 Partien gerade mal drei Siege gab. Doch nun soll alles anders werden – dank des Investors aus Japan.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn heute um 18.30 Uhr die Partie zwischen Wacker Innsbruck und SW Bregenz am Innsbrucker Tivoli angepfiffen wird, soll mit Takashi Okuri auch der neue „starke Mann“ der Vorarlberger im Publikum sitzen. Morgen wartet dann ein Treffen mit dem Bregenzer Bürgermeister, ehe es weiter nach Wien geht, wo sein Unternehmen „Nippon Rika“ eine Niederlassung hat.

Takashi Okuri ist der neue starke Mann bei den Bregenzern.
Takashi Okuri ist der neue starke Mann bei den Bregenzern.(Bild: SW Bregenz)

Ungeschlagen in der Vorbereitung
Die Erwartungen an das erste Spiel nach dem Einstieg der Japaner sind groß, die Ausgangslage aber nicht leicht. „Wacker ist für mich kein gewöhnlicher Aufsteiger, sie haben viel Qualität, spielen zuhause und werden mit viel Selbstvertrauen auftreten“, weiß Coach Martin Brenner, dessen Team in der Vorbereitung fünf Siege feierte, gegen Austria Lustenau remisierte und im Cup bei Bad Leonfelden 5:0 gewinnen konnte.

Lesen Sie auch:
Kommunikation ist der Schlüssel bei den vielen internationalen Spielern der Bregenzer.
Sport Tv Logo
Ein Strukturwandel
Die Bregenzer haben jetzt alles, was sie brauchen
23.07.2026
Bregenz vs. Lustenau
Ein Remis im ersten Ländle-Derby der neuen Saison
15.07.2026
Team wächst zusammen
Planung ist abgeschlossen bei den Schwarz-Weißen
10.07.2026

Jubiläumsduell steht an
„Wir fahren aber nach Innsbruck, um mutig aufzutreten und unsere Art Fußball zu spielen. Wir wollen uns nicht anpassen, sondern dem Spiel unseren Stempel aufdrucken“, gibt Brenner die Marschroute für das 50. Duell zwischen „dem Wacker“ und SW Bregenz vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
31.07.2026 08:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
126.266 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
82.527 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
79.340 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
959 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
806 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Wirtschaft
Ruck-Rücktritt lässt Ludwig kleinlaut zurück
762 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig hat sich in den vergangenen Wochen hinter den ...
Mehr 2. Liga
Sport Tv Logo
NÖ-Trio im Check
Zwischen Aufbruchstimmung und Abstiegsgespenst
Umbruch bei Falken
Darum geht dem Rekord- Präsidenten das Herz auf
Bregenz in Innsbruck
Zum 50. Duell mit Wacker kommt der Chef aus Japan
Sport Tv Logo
Zwischen Leben und Tod
„Meine Frau wollte mich außer Haus haben“
Sport Tv Logo
Die Legende lebt
Nach 1531 Tagen ist Wacker wieder da in „Liga Zwa“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf