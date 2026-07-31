Zum 50. Duell mit Wacker kommt der Chef aus Japan

Zum 50. Mal steigt heute das Duell Wacker Innsbruck gegen SW Bregenz. Während die Tiroler eine grandiose Westliga-Saison mit dem Aufstieg gekrönt hatten, „wurschtelten“ die Bregenzer durch eine verkorkste Zweitliga-Spielzeit in der es in 28 Partien gerade mal drei Siege gab. Doch nun soll alles anders werden – dank des Investors aus Japan.
Wenn heute um 18.30 Uhr die Partie zwischen Wacker Innsbruck und SW Bregenz am Innsbrucker Tivoli angepfiffen wird, soll mit Takashi Okuri auch der neue „starke Mann“ der Vorarlberger im Publikum sitzen. Morgen wartet dann ein Treffen mit dem Bregenzer Bürgermeister, ehe es weiter nach Wien geht, wo sein Unternehmen „Nippon Rika“ eine Niederlassung hat.
Ungeschlagen in der Vorbereitung
Die Erwartungen an das erste Spiel nach dem Einstieg der Japaner sind groß, die Ausgangslage aber nicht leicht. „Wacker ist für mich kein gewöhnlicher Aufsteiger, sie haben viel Qualität, spielen zuhause und werden mit viel Selbstvertrauen auftreten“, weiß Coach Martin Brenner, dessen Team in der Vorbereitung fünf Siege feierte, gegen Austria Lustenau remisierte und im Cup bei Bad Leonfelden 5:0 gewinnen konnte.
Jubiläumsduell steht an
„Wir fahren aber nach Innsbruck, um mutig aufzutreten und unsere Art Fußball zu spielen. Wir wollen uns nicht anpassen, sondern dem Spiel unseren Stempel aufdrucken“, gibt Brenner die Marschroute für das 50. Duell zwischen „dem Wacker“ und SW Bregenz vor.
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