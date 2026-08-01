Baustelle Justiz: Teurer, aber weniger Leistung

Auch die Richtervereinigung wurde von der Gebührenerhöhung in der Justiz überrascht: Sie fordert das Geld für die fehlenden Ressourcen – denn es fehlt nicht nur an Planstellen, durch Gehaltskürzungen bei Mitarbeitern droht auch Personalmangel. Sollte nicht reagiert werden, stehen die Zeichen sogar auf Streik!
Wer Recht sucht, wird ab heute – wie berichtet – noch mehr zur Kasse gebeten. Die Gerichtsgebühren wurden ein weiteres Mal drastisch erhöht: „Wir haben davon aus den Medien erfahren“, kritisiert auch Gernot Kanduth, Präsident der Richtervereinigung, diesen Schritt in schwierigen Zeiten. „Die Mehreinnahmen sollten dann wenigstens der Justiz direkt zu Gute kommen.“
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