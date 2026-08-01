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Das Geheimnis hinter Yves Saint Laurents Kindheit

Kultur
01.08.2026 05:00
Mit dem Smoking für Frauen schrieb Yves Saint Laurent – hier umringt von Stars wie Catherine ...
Mit dem Smoking für Frauen schrieb Yves Saint Laurent – hier umringt von Stars wie Catherine Deneuve (re.) – Geschichte. Von nun an trugen nicht mehr nur die Männer die Hosenanzüge.(Bild: AFP/APA-Images / AFP / JEAN-PIERRE MULLER)
Porträt von Bernd Vasari
Von Bernd Vasari

Nicht Paris, sondern die algerische Hafenstadt Oran prägte den jungen Yves Saint Laurent, der dort seine ersten 17 Lebensjahre verbrachte. Ein Besuch im liebevoll restaurierten Elternhaus zeigt, wie aus einem schüchternen Buben einer der einflussreichsten Modeschöpfer aller Zeiten wurde.

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Eine kühle Brise weht vom Mittelmeer durch die Straßen von Oran. Lose Stromkabel hängen zwischen den Häusern, von denen der Putz bröckelt. Dabei gehörten sie einst zu den vornehmsten Adressen des Landes. Genauso wie das Haus in der Rue Frères Chemloul 11, indem die Geschichte eines Mannes begann, der die Mode neu definieren sollte: Die Geschichte von Yves Saint Laurent, der hier seine ersten 17 Lebensjahre verbrachte.

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