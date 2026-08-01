Das Geheimnis hinter Yves Saint Laurents Kindheit

Nicht Paris, sondern die algerische Hafenstadt Oran prägte den jungen Yves Saint Laurent, der dort seine ersten 17 Lebensjahre verbrachte. Ein Besuch im liebevoll restaurierten Elternhaus zeigt, wie aus einem schüchternen Buben einer der einflussreichsten Modeschöpfer aller Zeiten wurde.
Eine kühle Brise weht vom Mittelmeer durch die Straßen von Oran. Lose Stromkabel hängen zwischen den Häusern, von denen der Putz bröckelt. Dabei gehörten sie einst zu den vornehmsten Adressen des Landes. Genauso wie das Haus in der Rue Frères Chemloul 11, indem die Geschichte eines Mannes begann, der die Mode neu definieren sollte: Die Geschichte von Yves Saint Laurent, der hier seine ersten 17 Lebensjahre verbrachte.
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