Kohlenmonoxid-Alarm: Gebäude zweimal geräumt

Batterie im Keller als Ursache

Um kurz nach 14.20 Uhr musste jedoch erneut Alarm geschlagen werden. Nachdem der Geruch wieder aufgetreten war, wurde das Haus ein zweites Mal vollständig geräumt. Spezialisten der Feuerwehr und der VKW stellten bei weiteren Messungen schließlich eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung im Keller fest. Als vermutliche Ursache wurde eine dort gelagerte, größere Batterie identifiziert.