Bodenseepegel fällt weiter: Schifffahrt in Sorge

Das große Zittern hat begonnen: Zwar betonte Alexandro Rupp, Geschäftsführer der „Vorarlberg Lines“, gegenüber dem ORF, dass derzeit noch alle Schiffe auslaufen können – sollte der Pegel allerdings weiter sinken, werde es auch in Bregenz zu Schwierigkeiten für die Kursschiffe kommen. Der Hafen in Bregenz gilt eigentlich als gut geschützt, da keine Sedimente, etwa aus dem Rhein, eindringen können und er somit lange befahrbar bleibt. Der aktuelle Wasserstand entspricht jedoch einem Niveau, das normalerweise nur im Winter bei Niedrigwasser erreicht wird.