Wilde Verfolgungsjagd durchs Rheindelta

Mit Vollgas bis nach Gaißau geflüchtet

Die Fahrt der beiden bislang unbekannten Biker führte von Hard über Fußach und Höchst bis nach Gaißau. Auf ihrer Flucht vor der Polizei begingen die Lenker etliche Verwaltungsübertretungen und waren mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dabei nutzten sie auch Fahrradwege und brachten laut Exekutive mehrfach Fußgänger sowie andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.