Wilde Verfolgungsjagd durchs Rheindelta

Nach Beschwerden über Lärm durch illegale Motorradrennen wollten Beamte am Donnerstagabend in Hard zwei Biker kontrollieren. Diese entzogen sich jedoch der Anhaltung und rasten mit hohem Tempo bis nach Gaißau. Dabei brachten sie auch mehrfach andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.
Gegen 21 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über erhebliche Lärmbelästigung durch illegale Motorradrennen im Bereich des rechten Rheindamms ein. Polizeistreifen wollten die beiden Lenker stoppen und zur Rede stellen, diese ignorierten jedoch sämtliche Anhaltezeichen und ergriffen die Flucht.
Mit Vollgas bis nach Gaißau geflüchtet
Die Fahrt der beiden bislang unbekannten Biker führte von Hard über Fußach und Höchst bis nach Gaißau. Auf ihrer Flucht vor der Polizei begingen die Lenker etliche Verwaltungsübertretungen und waren mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dabei nutzten sie auch Fahrradwege und brachten laut Exekutive mehrfach Fußgänger sowie andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.
Zeugen gesucht
Die Polizeiinspektion Hard ersucht nun Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise der beiden Motorradfahrer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 059133 8125 zu melden.
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