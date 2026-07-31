Bitter! Pioneers verlieren Coach vor Saisonbeginn

Paukenschlag bei den Pioneers Vorarlberg! Nachdem die Feldkircher erst Anfang Juli mit dem Finnen Janne Grönvall ihren neuen Headcoach präsentieren konnten, wurde nun bekannt, dass der 53-Jährige doch nicht ins Ländle kommt.
Groß war die Freude, als am 7. Juli mit Janne Grönvall endlich der neue Übungsleiter des Vorarlberger ICE Hockey League-Klubs präsentiert werden konnte. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft“, schrieben die Pioneers damals auf ihrem Instagram-Account.
„Wichtigere Dinge“ als Sport
24 Tage danach die dramatische Wende. Der 53-Jährige, der einst als Verteidiger auch internationale Erfahrung sammelte, wird doch nicht ins Ländle kommen. „Manchmal gibt es Dinge, die wichtiger sind als Sport“, beginnen die Feldkircher ihren Post.
„Unser designierter Headcoach Janne Grönvall wird seine Tätigkeit bei den Pioneers Vorarlberg aus privaten Gründen leider nicht antreten können“, so der Text weiter. „Wir respektieren seine Entscheidung voll und ganz und wünschen ihm alles Gute.“
Trainingsstart am 10. August
Die Suche nach einem Ersatz laufe bereits, viel Zeit bis zum ersten Testspiel bleibt aber nicht. Das erste Eis-Training ist für den 10. August geplant, acht Tage später gastieren die HC Thurgau bereits zum ersten Test in der Vorarlberghalle.
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