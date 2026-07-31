Mutig: Vorarlbergerin entlarvt „Autobingo“-Bande

Eine aufmerksame Anrainerin hat am frühen Freitagmorgen in Vorarlberg eine Gruppe Jugendlicher dabei beobachtet, wie sie sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machte. Dank ihrer präzisen Angaben konnten die Burschen kurz darauf von der Polizei aufgegriffen werden.
Der frühe Vogel schnappte die Jungkriminellen: Auf dem Weg zu ihrem Auto beobachtete eine 38 Jahre alte Frau, wie mehrere Jugendliche ihr Gefährt durchstöberten. Unmittelbar danach machten sich die Burschen an weiteren in der Nähe geparkten Fahrzeugen zu schaffen und kontrollierten, ob diese versperrt waren.
Von Zeugin identifiziert
Die couragierte 38-Jährige folgte den Früchtchen in sicherem Abstand und verständigte zeitgleich die Exekutive. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Gruppe auf dem Areal einer Tankstelle angetroffen und angehalten werden. Bei der Gegenüberstellung erkannte die Zeugin die Täter eindeutig wieder.
An Eltern übergeben
Nach Aufnahme des Sachverhalts wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang einmal mehr zur Vorsicht und rät, Fahrzeuge stets abzusperren und keine Wertgegenstände sichtbar im Wageninneren zurückzulassen.
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