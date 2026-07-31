Mutig: Vorarlbergerin entlarvt „Autobingo“-Bande

Der frühe Vogel schnappte die Jungkriminellen: Auf dem Weg zu ihrem Auto beobachtete eine 38 Jahre alte Frau, wie mehrere Jugendliche ihr Gefährt durchstöberten. Unmittelbar danach machten sich die Burschen an weiteren in der Nähe geparkten Fahrzeugen zu schaffen und kontrollierten, ob diese versperrt waren.