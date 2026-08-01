Staatsanwalt ermittelt gegen Wiener Kinder-Verein

Ein Mädchen stürzt sich aus lauter Verzweiflung aus dem Fenster, Details rund um den Mord auf dem Friedhof, ein 14-Jähriger begeht Suizid. Es sind tragische Fälle wie diese, die zeigen: Im Umfeld der MA 11 (Kinder- und Jugendhilfe) stimmt etwas ganz und gar nicht. Experten fordern eine Reform der Behörde und des ganzen Systems.