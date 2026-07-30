Habt Mitleid mit dem Kanzler!

Ein beleidigtes Brummen ist der neue Grundton der Regierung. Wo immer man in diesem Sommer einem von den zahlreichen Mitgliedern, Mitarbeitern, Beratern und Lobbyisten der Koalition in die Arme läuft, sprudeln aus diesen Leuten die Geschichten vom Leid und der Last großer Ungerechtigkeit nur so heraus.