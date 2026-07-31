Nach Gerichtsurteil: „Kontrolle an Grenze beenden“

Uni-Professor verwies auf Europarechtswidrigkeit

Gegen die rechtswidrigen Kontrollen hat die deutsche Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) Anfang Juli zwei Klagen gewonnen. In einem Fall unterstützte sie auch den an der Universität Innsbruck lehrenden Professor Werner Schroeder. Bei seinem beruflichen Übertritt an der deutsch-österreichischen Grenze war der Leiter des Instituts für Europarecht und Völkerrecht ebenfalls in das Visier der Kontrolleure geraten.