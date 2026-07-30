Alle UEFA-Staaten drohen FIFA mit Boykott der WM

„Ein solcher Moment ist jetzt“

Und es wird sogar noch deutlicher: „Die UEFA und ihre Mitgliedsverbände werden diese Pläne mit aller Entschlossenheit bekämpfen. Es gibt Momente, in denen Institutionen nicht danach beurteilt werden, was sie zu akzeptieren bereit sind, sondern danach, worauf sie sich niemals einlassen. Ein solcher Moment ist jetzt. Manche Dinge sind schlicht zu wichtig, um sie zu verkaufen. Die FIFA-Weltmeisterschaft gehört dem Fußball. Sie hat ihm immer gehört – und sie wird ihm immer gehören. Solange Europa eine Stimme hat, wird sie niemals zum Verkauf stehen.“