Mit Transporter in Lkw gekracht: Vier Verletzte

Straße musste gesperrt werden

Bei diesem Unfall zog sich der 24-Jährige schwere Verletzungen zu. Die 50-jährige Autofahrerin sowie ihr 58-jähriger Beifahrer und der Lkw-Lenker wurden ebenfalls verletzt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Lofererstraße war für die Bergung der Verletzten und die Aufräumarbeiten fast zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt und anschließend bis 14.20 Uhr nur einspurig befahrbar.