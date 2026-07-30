Mit Transporter in Lkw gekracht: Vier Verletzte

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag um die Mittagszeit in Kirchdorf in Tirol ereignet. Mit einem Transporter kam ein 24-jähriger Türke auf die Gegenfahrbahn. Das hatte für ihn und weitere Verkehrsteilnehmer schlimme Folgen.
Der 24-Jährige war gegen 12 Uhr auf der Lofererstraße mit einem Pritschenwagen unterwegs. Im Gemeindegebiet von Kirchdorf kam er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte er mit seinem Fahrzeug den Pkw einer entgegenkommenden 50-jährigen Österreicherin. Anschließend prallte er frontal in einen Lkw, gelenkt von einem Slowenen (52).
Straße musste gesperrt werden
Bei diesem Unfall zog sich der 24-Jährige schwere Verletzungen zu. Die 50-jährige Autofahrerin sowie ihr 58-jähriger Beifahrer und der Lkw-Lenker wurden ebenfalls verletzt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Lofererstraße war für die Bergung der Verletzten und die Aufräumarbeiten fast zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt und anschließend bis 14.20 Uhr nur einspurig befahrbar.
Neben mehreren Polizeistreifen standen ein Rettungshubschrauber, das Notarztfahrzeug St. Johann, drei Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehren von St. Johann und Kirchdorf mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz.
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