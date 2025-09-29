Hiller & Hansa: Beste Freunde wecken Österreich

Kratky war ein markantes Aushängeschild des Ö3-Weckers. Er hat polarisiert, hatte aber vor allem sehr viele treue Fans. Als Hauptteam tretet ihr beide genau in dieses frei gewordene Rampenlicht. Spürt ihr den Druck des Vorgängers oder wischt ihr den einfach beiseite?

Hansa: Ich verstehe, worauf du hinauswillst, aber ich finde, dass Robert Kratky so glänzen konnte, ist auch eine Auszeichnung für den Wecker selbst. Ich habe in einem Online-Posting mal geschrieben, dass Robert ein Meistererzähler rund ums Lagerfeuer ist und er ist ein absolutes Vorbild. Natürlich, er ist nicht mehr da, aber menschlich haben wir uns noch immer gern und man konnte wahnsinnig viel von ihm lernen. Ich mache den Wecker seit elf Jahren und habe in der Zeit meine eigenen Zugänge und Wege gefunden. Das Radio kann nur mit Persönlichkeiten überleben, aber die Leute wollen uns auch hören, weil wir so ein tolles Team haben, das Inhalte präsentiert, das hoffentlich meist gut drauf ist und eine gute Laune verschafft, wenn man sich am Bau kurz beim Arbeiten ärgert.

Hiller: Wir sind nicht der Robert, der Philipp und die Gabi und auch nicht daran interessiert, irgendeinem Bild nachzueifern. Wir alle sind eigene Personen und Persönlichkeiten und den Druck, erfolgreich sein zu müssen, machen wir uns nicht selbst. Weder Robert will, dass wir wie Robert sind, noch wir selber wollen das. Wir sind nach wie vor mit ihm in Kontakt und er sieht den Übergang ganz entspannt.

Hansa: So sind die Mechanismen, wie die Medienlandschaft in Österreich funktioniert. Der Ö3-Wecker ist meiner Ansicht nach ein extremes Wiener Medienblasenthema. In den Foren kommentieren Leute und in den Zeitungen wird man immer miteinander vergleichen, aber unsere Hörer vergleichen nicht. Sie rufen an, weil sie beim Gewinnspiel mitmachen oder uns sagen wollen, dass sie gerade in die Arbeit fahren. Sie freuen sich und wir freuen uns, dass wir miteinander aufstehen können. Das Feedback kriegen wir häufiger als jenes darauf, wer wo was moderiert.