Aus nach sechs Jahren

Ö3-Star Philipp Hansa und Freundin sind getrennt

Adabei Österreich
28.02.2026 19:30
Philipp Hansa im Ö3-Studio
Philipp Hansa im Ö3-Studio

Privates blieb beim „Ö3 Wecker“-Mann stets privat. Doch nach sechs Jahren Beziehung, die sie im Frühling 2022 ohne viel Aufsehen öffentlich machten, gehen Philipp Hansa und seine Freundin nun getrennte Wege.

Um sein Privatleben hüllte und hüllt Radiostar Philipp Hansa stets den Mantel des Schweigens. Was bekannt war: Der Ö3-Moderator ist vergeben. Im Frühling 2022 machten Hansa und Ex-Miss-Earth-Austria Bianca Kronsteiner ihre Liebe offiziell. Viel mehr gab das Paar aber auch dann nicht preis – und dennoch, wenn man so sehr im Rampenlicht steht wie die Frohnatur Hansa, gibt es viel, worüber die Leute reden. Aktuell ist es der Umstand, dass die beiden nicht mehr liiert sind.

Sechs Jahre war Hansa mit Bianca Kronsteiner, die 2017 „Miss Earth Austria“ wurde, liiert.
Sechs Jahre war Hansa mit Bianca Kronsteiner, die 2017 „Miss Earth Austria" wurde, liiert.

Wie gesagt, Hansa machte nie großen Wind um Privates, aber vielleicht lässt er sich im „Hawi D’Ehre“-Podcast – wo Kollege Paul Pizzera einst die Auflösung seiner Verlobung mit Schauspielerin Valerie Huber bekannt gab – zu ein paar Worten verleiten.

Adabei Österreich
28.02.2026 19:30
