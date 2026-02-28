Ö3-Star Philipp Hansa und Freundin sind getrennt

Um sein Privatleben hüllte und hüllt Radiostar Philipp Hansa stets den Mantel des Schweigens. Was bekannt war: Der Ö3-Moderator ist vergeben. Im Frühling 2022 machten Hansa und Ex-Miss-Earth-Austria Bianca Kronsteiner ihre Liebe offiziell. Viel mehr gab das Paar aber auch dann nicht preis – und dennoch, wenn man so sehr im Rampenlicht steht wie die Frohnatur Hansa, gibt es viel, worüber die Leute reden. Aktuell ist es der Umstand, dass die beiden nicht mehr liiert sind.