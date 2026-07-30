Hitze bringt Tropennacht: Nur hier ist es kühler

Die Hitzewelle hat Österreich schon fest im Griff – und wirkt sich auch auf die Nächte im Land aus. Denn in beinahe jedem Bundesland steht eine Tropennacht an, nur in einem sinken die Temperaturen wohl flächendeckend noch einmal unter 20 Grad.
Noch in den Abend- und ersten Nachtstunden sollten letzte Niederschläge in Niederösterreich enden. Danach folgt im nahezu ganzen Land eine fast sternenklare Nacht, letzte Quellwolken sollten in sich zusammenfallen. Der Wind weht zumeist nur schwach.
In nahezu allen Bundesländern könnte laut Prognose eine Tropennacht anstehen. Nur in Tirol dürften die Temperaturen noch einmal verbreitet unter die 20-Grad-Marke sinken. Am wärmsten könnte die Nacht in Teilen der Steiermark werden. Hier werden nächtliche Höchstwerte von 23 Grad erwartet.
Weitere Tropennächte folgen
Eine Trendumkehr ist jedenfalls nicht so schnell zu erwarten. Der vorläufige Höhepunkt dieser Hitzewelle ist zwar mit Freitag erreicht, doch auch danach geht es ähnlich heiß weiter. Das hat natürlich auch auf die Nächte Auswirkungen, die gerade in den Ballungszentren immer wärmer bleiben. Möglicherweise steht in der kommenden Woche noch einmal ein Hitzepeak bevor. Die Prognosen lassen derzeit aber noch Spielraum zu.
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