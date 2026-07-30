Hitze bringt Tropennacht: Nur hier ist es kühler

Weitere Tropennächte folgen

Eine Trendumkehr ist jedenfalls nicht so schnell zu erwarten. Der vorläufige Höhepunkt dieser Hitzewelle ist zwar mit Freitag erreicht, doch auch danach geht es ähnlich heiß weiter. Das hat natürlich auch auf die Nächte Auswirkungen, die gerade in den Ballungszentren immer wärmer bleiben. Möglicherweise steht in der kommenden Woche noch einmal ein Hitzepeak bevor. Die Prognosen lassen derzeit aber noch Spielraum zu.