„Ui! Ui!“: Ö3-Duo verpasst beinahe Live-Einstieg

Das ist gerade noch einmal gut gegangen! Um Haaresbreite hätte das bekannte Ö3-Weckerduo Philipp Hansa (35) und Gabi Hiller (40) am Montagmorgen seinen Live-Einstieg verpasst. Ein Anruf rettete die beiden buchstäblich in letzter Sekunde vor dieser Peinlichkeit ...
Anlässlich des Ski-Weltcupnachtslaloms der Damen in Flachau am Dienstag sendet der unter den Radiohörern beliebte Ö3-Wecker am Montag und Dienstag jeweils von 5 bis 9 Uhr live aus der Salzburger Wintersportgemeinde. Dafür wurde in der Talstation Star Jet 1 des Skigebiets ein gläsernes Studio errichtet.
Hansa und Hiller verpassten fast ihren Einstieg:
Und am Montag hätten die beiden Moderatoren Hansa und Hiller beinahe ihren Live-Einstieg verpasst. Knapp vor 8 Uhr bewunderten beide noch freudestrahlend, dass auf der Videoleinwand des Skigebiets auf ihre Sendung hingewiesen wird.
„Das Studio ruft an“
Doch plötzlich wurde Hiller sichtlich warm ums Herz – und das trotz einer Außentemperatur von Minus 11 Grad: „Ui! Ui! Das Studio ruft an“, sagt sie mit aufgeregter Stimme und zückt ihr Handy. Ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams von Ö3 nimmt die hektischen Augeblicke per Video auf. Offenbar wird Hiller gerade vom Ö3-Hauptstandort in Wien darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden in ein paar Sekunden live auf Sendung sind ...
„Im letzten Moment noch gerettet“
Hansa und Hiller laufen eilig zurück auf ihren Studioplatz und müssen dabei sogar ein Drehkreuz drüberspringen. „Ah, 20 Sekunden. Warte, Philipp kommt gleich“, versucht Hiller die offensichtlich nervösen Programmverantwortlichen zu beruhigen. Am Ende schaffen es beide aber zum Glück noch rechtzeitig. Hansa legt auf seinem Platz seine Kopfhörer an und nimmt das Mikro in die Hand – und schon sind beide auf Sendung. Hiller scheint ob des Fauxpas etwas peinlich berührt zu sein. „Im letzten Moment noch gerettet“, schreibt der Sender auf seinen Social-Media-Kanälen. Vor allem Hiller merkt man an, dass ihr der Fauxpas etwas peinlich ist ...
Hansa und Hiller wieder vereint
In Flachau feierten die beiden Moderatoren – nach Weihnachts- und Neujahrspause – übrigens auch ihr Wiedersehen. Hansa und Hiller fielen sich dabei in die Arme und bewunderten erstmals ihr mobiles Studio.
Auch dieser Moment wurde vom Social-Media-Team von Ö3 per Video festgehalten. „Wie sich das Leben anhört, wenn man wieder mit diesem einen Kollegen vereint ist“, schrieb der Sender in seinen Social-Media-Kanälen.
