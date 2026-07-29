Bus kracht in Bahnsteigdach am Bregenzer Bahnhof

Glücklicherweise niemand verletzt

Nachdem der Chauffeur seinen Fehler bemerkt hatte, versuchte er, über den Taxiabstellplatz wieder auf die Bahnhofstraße (L202) zu gelangen. Dabei kam es zum Malheur: Entgegen der Annahme des Lenkers passte der Bus nicht unter die Bahnsteigüberdachung, eine Kollsion war die Folge. Wie von der Polizei zu erfahren war, wurde niemand verletzt, alle Insassen kamen mit dem Schrecken davon.