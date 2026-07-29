Bus kracht in Bahnsteigdach am Bregenzer Bahnhof

Ein missglücktes Wendemanöver eines Schweizer Reisebus-Chauffeurs endete am Bregenzer Bahnhof mit einer Kollision – der Lenker hatte die Höhe seines Fahrzeugs falsch eingeschätzt. Glück im Unglück: Niemand kam zu Schaden.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr direkt auf dem Bahnhofsgelände in der Landeshauptstadt. Ein aus der Schweiz kommender Reisebus sollte weitere Fahrgäste für eine Reise nach Tschechien an Bord nehmen. Nach der Einfahrt auf das Areal bog der Lenker allerdings irrtümlich in Richtung des ersten Bahnsteigs ab.
Glücklicherweise niemand verletzt
Nachdem der Chauffeur seinen Fehler bemerkt hatte, versuchte er, über den Taxiabstellplatz wieder auf die Bahnhofstraße (L202) zu gelangen. Dabei kam es zum Malheur: Entgegen der Annahme des Lenkers passte der Bus nicht unter die Bahnsteigüberdachung, eine Kollsion war die Folge. Wie von der Polizei zu erfahren war, wurde niemand verletzt, alle Insassen kamen mit dem Schrecken davon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.