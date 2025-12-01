„Jede archäologische Grabung führt zu Ergebnissen“

Im vergangenen Herbst gab es den bislang letzten Anlauf bei der Suche nach dem Massengrab. Zum Einsatz kam im Vorfeld auch eine neue – von der TU Wien entwickelte – geophysikalische Methode, die entscheidende Hinweise liefern sollte. „Vereinfacht gesagt wurde die Konzentration von Kohlenstoff im Boden gemessen, da alles Lebendige und ehemals Lebendige daraus besteht“, erklärt Nikolaus Franz, Leiter der Landesarchäologie Burgenland. Basierend darauf wurde ein sehr kleines Untersuchungsgebiet auf der rund 30 Hektar großen Gesamtverdachtsfläche für die mögliche Lage des Massengrabs festgelegt. Danach wurde die erste Bodenschicht, auch gemeinhin Humusschicht genannt, maschinell abgetragen.