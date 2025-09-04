Rechnitz: Ein „Fenster“ in die Steinzeit

Nahe dem Ortsgebiet der südburgenländischen Gemeinde hatten archäologische Auswertungen und geophysikalischen Messungen die Überreste von vier monumentalen Erdwerken nachgewiesen. „Durch diese Bauten aus dem 5. Jahrtausend vor Christus in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander kann der Fundort Rechnitz als überregionales Zentrum im Mittelneolithikum gelten“, erklärt Nikolaus Franz, Leiter der Archäologie Burgenland. Zur zeitlichen Einordnung: Die burgenländischen Bodendenkmäler sind damit gut 2000 Jahre älter als die Pyramiden von Gizeh oder der berühmte Steinkreis von Stonehenge.