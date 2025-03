Burgenländerin aus der Steinzeit gibt Rätsel auf

In Mattersburg wurde die Zeit der Corona-Pandemie genutzt, um keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Wissenschaftler förderten Großartiges zutage, sodass die Geschichte des Burgenlandes teilweise neu geschrieben werden muss. Ein Teil des umfangreichen Fundmaterials wird bei der Veranstaltung „Schätze aus dem Boden von Mattersburg“ am 13. März ab 18.30 Uhr in der Bauermühle von Archäologin Dorothea Talaa im Original präsentiert.