Digitaler Ausweis wird in Vorarlberg amtlich

Datenschutz und weitere Schritte

Ein wichtiger Punkt ist der Datenschutz: Die prüfende Stelle speichert bei der Kontrolle keine Daten und verarbeitet diese auch nicht weiter. Wo Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten bestehen, ist daher weiterhin eine andere Nachweisform zu verwenden. Bevor der digitale Ausweis Realität wird, muss erst noch das Landes-Datenschutzgesetz adaptiert werden. Der Gesetzesentwurf ist bereits online einsehbar, Bürger können bis zum 1. September Stellungnahmen abgeben. Danach wird der Vorarlberger Landtag über die Änderung entscheiden.