Pkw-Lenker auf Unfallfahrt durch Hard

Der Pkw-Lenker war gegen 11.25 Uhr von Wolfurt kommend in Richtung Harder Ortszentrum unterwegs. Auf der Landstraße kollidierte der Unfallpilot erst mit einem am Straßenrand geparkten Wagen. Kurz darauf kam es auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Seestraße mutmaßlich zu einem weiteren Zusammenstoß. Beim Abbiegen in die Uferstraße touchierte der Mann schließlich noch einen Fahrradanhänger, in dem sich glücklicherweise kein Kind befand.