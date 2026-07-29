Pkw-Lenker auf Unfallfahrt durch Hard

Eine Serie von Kollisionen mit Sachschaden ereignete sich am Montagvormittag in Hard. Ein Fahrzeuglenker stieß dabei mit einem Pkw sowie einem Radanhänger zusammen – und fuhr einfach weiter. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet Zeugen der Unfallfahrt um Hilfe.
Der Pkw-Lenker war gegen 11.25 Uhr von Wolfurt kommend in Richtung Harder Ortszentrum unterwegs. Auf der Landstraße kollidierte der Unfallpilot erst mit einem am Straßenrand geparkten Wagen. Kurz darauf kam es auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Seestraße mutmaßlich zu einem weiteren Zusammenstoß. Beim Abbiegen in die Uferstraße touchierte der Mann schließlich noch einen Fahrradanhänger, in dem sich glücklicherweise kein Kind befand.
Fahrer verweigerte Test
Anschließend setzte der Lenker seinen Weg bis zu einem nahen Wohnobjekt fort. Obwohl ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkomattest negativ ausfiel, konnte eine Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden. Der Mann verweigerte jedoch die angeordnete ärztliche Untersuchung. Verletzt wurde bei den Kollisionen niemand, es entstand jedoch Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Anhänger.
Der Lenker muss mit Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz und der Staatsanwaltschaft Feldkirch rechnen. Da der Hergang des Vorfalls auf dem Bankparkplatz noch unklar ist, werden Zeugen – insbesondere der oder die beteiligte Lenkerin – ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hard zu melden.
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