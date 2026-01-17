Rarer Scheunen-Schatz geht auf Reise seines Lebens

Ein Zufallsfund in einer Scheune legt eine fast vergessene Geschichte frei: ein österreichischer Kleinwagen, ein abgebrochener Rallye-Traum und eine offene Rechnung mit Monte-Carlo. Hundert Jahre später möchte ein Wissenschaftler aus Niederösterreich vollenden, was einst im Schnee scheiterte – und mit dem wahrscheinlich letzten Auto seiner Art eine nationale Sportschuld begleichen.
„Ganz aus dem Häuschen“ war der Heimatforscher Robert Krickl, als er im Sommer 2021 in einer alten Scheune in einem „Indiana-Jones-Moment“ unter Staub und Spinnweben einen echten Technik-Schatz entdeckte: das offenbar einzig erhaltene Exemplar eines „Avis Type 2/3“ – jenes Kleinwagens, der ab 1924 in seiner niederösterreichischen Heimatgemeinde Brunn am Gebirge in Serie gefertigt worden war.
