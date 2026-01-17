Rarer Scheunen-Schatz geht auf Reise seines Lebens

„Ganz aus dem Häuschen“ war der Heimatforscher Robert Krickl, als er im Sommer 2021 in einer alten Scheune in einem „Indiana-Jones-Moment“ unter Staub und Spinnweben einen echten Technik-Schatz entdeckte: das offenbar einzig erhaltene Exemplar eines „Avis Type 2/3“ – jenes Kleinwagens, der ab 1924 in seiner niederösterreichischen Heimatgemeinde Brunn am Gebirge in Serie gefertigt worden war.