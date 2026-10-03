„Jambo wird für immer ein Teil von uns bleiben“

16 Jahre für einen Verein gespielt

Der 33-Jährige erlitt in der Nacht auf Dienstag einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Als er nicht an seiner Arbeitsstelle auftauchte, machten sich seine Kollegen Sorgen und alarmierten die Polizei. „Mit Jambo ist einer von uns viel zu früh von uns gegangen. Ein Mensch, der über viele Jahre Teil unseres Vereins war, der diesen Verein mitgeprägt hat und immer einer von uns bleiben wird“, trauert man um den Fußballer. 16 Jahre lang war er für Ebelsberg im Einsatz, stand so oft wie kein anderer für die Kampfmannschaft am Rasen und zeichnete sich auch abseits davon mit viel Einsatz, Leidenschaft und Hilfsbereitschaft aus.