Einbruch in Waffengeschäft: Trio sitzt in U-Haft

Etliche Lang- und Kurzwaffen gestohlen

Bei dem Coup wurden sowohl etliche Lang- als auch Kurzwaffen gestohlen. Zuvor waren Vitrinen eingeschlagen worden. Schließlich flüchteten die Täter mit einem Pkw mit französischer Zulassung über den Zirler Berg nach Bayern und bauten auf der Flucht im bayrischen Mittenwald einen Unfall.