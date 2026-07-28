Gewalteskalation gegen Ukrainer erschüttert Polen

Paar brutal zusammengeschlagen

Tusk bezog sich auf einen Vorfall, der sich am Sonntag in Breslau (Wroclaw) ereignet hatte. Nach Angaben der Polizei begann alles mit einem Streit in einem Geschäft. Auf Videoaufnahmen, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, ist zu sehen, wie drei Männer eine junge Ukrainerin und ihren Partner zusammenschlugen.