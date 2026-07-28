So sieht der perfekte Sommertag für Familien aus

Danach geht es weiter in das besonders familienfreundliche Lokal Luftburg-Kolarik im Prater. Dort folgt die Stärkung nach dem ereignisreichen Vormittag. Sollte den Kindern die Energie noch nicht ausgegangen sein: Auch dort gibt es Kinderautobahn und Trampolin. Die Speisenauswahl ist außerdem auf die Kids angepasst: Von Suppentiger (Hühnersuppe mit Nudeln 3,90 Euro) bis Zauberstäbchen (Pommes um 6,80 Euro).