So sieht der perfekte Sommertag für Familien aus

Fad in den Sommerferien? Doch in Wien gibt es für Familien jede Menge zu erleben. Von Action im Wiener Prater bis Entspannung pur an der Donau – auch für Eltern. Hier kommen Tipps gegen Langeweile!
Bei so manchem Elternteil mag zur Halbzeit der Ferien die Ideenlosigkeit einsetzen. In Wien gibt es aber genug Möglichkeiten, um einen ganzen Sommertag zu füllen:
Der frühe Vogel frühstückt in Ruhe
Je nach Alter der Kinder beginnt der Tag besonders früh. Da das Kindercafé Lauserpause im 2. Bezirk erst ab 10 Uhr öffnet, bietet sich davor ein kleiner Spaziergang durch den Augarten an, der direkt daneben liegt. Im Kindercafé können sich Eltern wie Kinder dann bei köstlicher Focaccia (4,90 Euro) und Kuchen (3,90 Euro) und Croissant (3 Euro) stärken.
Während die Kleinsten dann in der Kinderküche selbst Hand anlegen oder im Bällebad toben, können Eltern bei eine Bio-Kaffee noch die Seele baumeln lassen.
Spaß im Prater
Die kurze Verschnaufpause ist insofern nötig, als vor allem der Vormittag besonders actionreich wird. Es geht in den Prater – besonders praktisch: Dieser ist nur einen 20-Minuten-Fußweg vom Café entfernt, Radfahrer brauchen nur 6 Minuten. Was dort wartet, braucht eigentlich keine Erklärung: Blumenrad, Liliputbahn und Kinderparadies.
Danach geht es weiter in das besonders familienfreundliche Lokal Luftburg-Kolarik im Prater. Dort folgt die Stärkung nach dem ereignisreichen Vormittag. Sollte den Kindern die Energie noch nicht ausgegangen sein: Auch dort gibt es Kinderautobahn und Trampolin. Die Speisenauswahl ist außerdem auf die Kids angepasst: Von Suppentiger (Hühnersuppe mit Nudeln 3,90 Euro) bis Zauberstäbchen (Pommes um 6,80 Euro).
Abkühlen am Strand
Vom Prater geht es Richtung Abkühlung. Am Familienbadestrand an der Neuen Donau zwischen Nordbahnbrücke und Brigittenauer Brücke beginnt der ruhigere Teil des Tages. Daneben befindet sich ein Spielplatz und Toiletten. Beim Eisstand kommen Naschkatzen auf ihre Kosten.
Der lange Tag macht hungrig. Gut gelegen ist das Lokal Family&Friends im 2. Bezirk an der Urania. Das Menü besticht mit Speisen für Groß und Klein.
Ausklang
Den perfekten Ausklang findet der Tag im Kino Urania Ceenema. Dort flimmern einige kindergerechte Filme über die Leinwände (Infos unter cineplexx.at). Mit Jugendlichen lohnt sich ein Abstecher beim Sunset Cinema von Wienxtra in den Parks der Stadt. Details finden sich auf der Website von Wienxtra.
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