Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Ausland geschlossen

Anerkennung von Homo-Ehen in Polen gestoppt

Außenpolitik
28.07.2026 15:50
Polens Verfassungsgerichtshof hat die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen gestoppt, die ...
Polens Verfassungsgerichtshof hat die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen gestoppt, die im Ausland geschlossen wurden (Symbolbild).(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Polen hat das Verfassungsgericht jetzt die Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen gestoppt. Dabei geht es um Ehen, die in anderen EU-Staaten geschlossen wurden. Das Verfassungsgericht wurde von Abgeordneten der rechtskonservativen Oppositionspartei PiS angerufen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieses ist mehrheitlich mit Richterinnen und Richtern besetzt, die der Partei nahestehen, und die nun auch wie von ihr gewünscht urteilten. Sie entschieden, dass die Verordnung von Polens Innenminister Marcin Kierwinski, wonach im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt werden sollen, nicht verfassungskonform sei. Die polnische Verfassung definiert die Ehe nämlich als Bund zwischen Mann und Frau.

Die Anordnung, der alle Standesämter hätten Folge leisten müssen, sollte Ende August in Kraft treten. Der Innenminister reagierte damit auf Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Obersten Verwaltungsgerichts Polens. Im November hatte der EuGH entschieden, dass EU-Staaten in anderen Mitgliedsländern geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen müssen. Das gehöre zu dem Recht der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, sich frei in der EU bewegen zu können. Damals hatten zwei Männer geklagt, die 2018 in Berlin geheiratet hatten und in Polen lebten.

Lesen Sie auch:
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass gleichgeschlechtliche Ehen, die im Ausland ...
Verordnung in Polen
Gleichgeschlechtliche Ehen müssen anerkannt werden
22.05.2026
Im Ausland geschlossen
Gerichtsurteil: Polen muss Homo-Ehe anerkennen
25.11.2025

Im März entschied das Oberste Verwaltungsgericht Polens dann, dass in anderen EU-Mitgliedstaaten geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkannt werden müssen. Polen ist eines der EU-Länder, das besonders strenge Vorgaben für Regenbogenfamilien hat. So können gleichgeschlechtliche Paare auch keine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen oder Kinder adoptieren.

In Österreich sind seit 2019 sowohl die Ehe als auch die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Kinder dürfen lesbische und schwule Paare hierzulande bereits seit 2016 adoptieren, sofern sie die allgemeinen Voraussetzungen erfüllen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
28.07.2026 15:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
183.816 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
152.264 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Salzburg
Zahlreiche Unfälle blockierten die Urlaubsstrecken
119.064 mal gelesen
Ein Wohnmobilbrand ließ die A10 bei Zederhaus stocken.
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1323 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Innenpolitik
Fauler Kompromiss bei der Wehrpflicht
732 mal kommentiert
Der sechsmonatige Grundwehrdienst wird um verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von drei Monaten ...
Gericht
Mädchen erhebt Vorwürfe: „Haben mich vergewaltigt“
723 mal kommentiert
Der 21- und der 19-Jährige sollen sich abwechselnd an einer 16-Jährigen vergangen haben.
Mehr Außenpolitik
Im Ausland geschlossen
Anerkennung von Homo-Ehen in Polen gestoppt
Gesetzesentwurf fertig
Register für Wasserentnahme trifft „Big Player“
Brisantes Schreiben
Kammerchefin tanzte in Causa Ruck aus der Reihe
Angriffe bei Moskau
Drohnen treffen Wohnhaus und Recyclinganlage
Viele Opfer im Libanon
UNO: Israel attackiert dicht besiedelte Gebiete
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf