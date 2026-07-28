Anerkennung von Homo-Ehen in Polen gestoppt

Die Anordnung, der alle Standesämter hätten Folge leisten müssen, sollte Ende August in Kraft treten. Der Innenminister reagierte damit auf Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Obersten Verwaltungsgerichts Polens. Im November hatte der EuGH entschieden, dass EU-Staaten in anderen Mitgliedsländern geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen müssen. Das gehöre zu dem Recht der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, sich frei in der EU bewegen zu können. Damals hatten zwei Männer geklagt, die 2018 in Berlin geheiratet hatten und in Polen lebten.