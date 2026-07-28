Hohe Temperaturen und Wind verschärfen die Lage

Spaniens Regierungschef optimistisch

In Spanien wird ebenfalls eine neue Hitzewelle erwartet. Der Wetterdienst teilte mit, dass die Temperaturen zwischen Mittwoch und dem Ende der Woche auf bis zu 42 Grad Celsius steigen könnten. Regierungschef Pedro Sánchez zeigte sich dennoch optimistisch. „Wir schaffen es tatsächlich, das Blatt zu wenden, und wir können im Kampf gegen diese Brände allmählich Licht am Ende des Tunnels erkennen“, sagte er am Dienstag. Allerdings müssten alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.