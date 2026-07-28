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Gal Gadot schwitzt im Bikini – Fans flippen aus!

Society International
28.07.2026 16:00
Gal Gadot hat vier Körper – ihren Traumkörper zeigt sie mit Stolz!
Gal Gadot hat vier Körper – ihren Traumkörper zeigt sie mit Stolz!(Bild: AFP/AFP, Instagram.com/gal_gadot)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einfach die Seele baumeln lassen und Kraft tanken: Auch Hollywood-Star Gal Gadot genießt aktuell ihren verdienten Urlaub. Besonders ein Foto sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung: Die 41-Jährige zeigt sich freudestrahlend und topfit im schwarzen Bikini.

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Auf Social Media gewährt die „Wonder Woman“-Darstellerin ihren Fans immer wieder kleine Einblicke in ihre Auszeit. Mit ihren aktuellen Bildern aber sorgt sie für Schnappatmung bei ihrer Community.

Bei all dem stressigen Hollywood-Trubel und vollen Terminkalendern zeigt sich einmal mehr: Gal Gadot weiß, wie man die perfekte Balance aus Arbeit und Erholung findet – und sieht dabei schlicht umwerfend aus.

Fans begeistert
Ihre Follower überschütten sie in den Kommentaren mit Herz-Emojis, Komplimenten und lieben Grüßen: „Innen und außen wunderschön“, lobt ein User. Ein anderer schreibt begeistert: „Das ist der Körper einer Vierfach-Mama!“

Gadot hat mit ihrem Ehemann Yaron Versano vier Töchter: Alma, Maya und Daniella. Im Jahr 2024 gesellte sich noch Nachzügler Ori dazu.

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