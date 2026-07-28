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FIFA-Boss Infantino will die WM künftig verkaufen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.07.2026 16:50
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch das noch! Wie die englische Zeitung „The Times“ berichtet, plant FIFA-Boss Gianni Infantino die Weltmeisterschaft künftig zu privatisieren und sogar Anteile am größten Turnier der Welt zu verkaufen.

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Dem Bericht zufolge wurden deshalb sogar schon Personen, die der US-Regierung von Präsident Donald Trump nahestehen, kontaktiert. So gelten angeblich Joshua Kushner, der Bruder von Trump-Schwiegersohn Jared sowie die Bank JP Morgan als potenzielle Hauptinvestoren.

(Bild: AP/Eduardo Verdugo)

Immerhin: Die Mehrheitsanteile sollen bei der FIFA bleiben. Aber 20 bis 30 Prozent könnten in ersten Tranchen an Investoren verkauft werden, heißt es.  Auch alle 211 Mitgliedsverbänden der FIFA sollen Anteile für rund 20 Millionen Dollar bzw. je 17,6 Millionen Euro bekommen, so der Plan.

US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Boss Gianni Infantino(Bild: AFP/YOAN VALAT)
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