FIFA-Boss Infantino will die WM künftig verkaufen

Auch das noch! Wie die englische Zeitung „The Times“ berichtet, plant FIFA-Boss Gianni Infantino die Weltmeisterschaft künftig zu privatisieren und sogar Anteile am größten Turnier der Welt zu verkaufen.
Dem Bericht zufolge wurden deshalb sogar schon Personen, die der US-Regierung von Präsident Donald Trump nahestehen, kontaktiert. So gelten angeblich Joshua Kushner, der Bruder von Trump-Schwiegersohn Jared sowie die Bank JP Morgan als potenzielle Hauptinvestoren.
Immerhin: Die Mehrheitsanteile sollen bei der FIFA bleiben. Aber 20 bis 30 Prozent könnten in ersten Tranchen an Investoren verkauft werden, heißt es. Auch alle 211 Mitgliedsverbänden der FIFA sollen Anteile für rund 20 Millionen Dollar bzw. je 17,6 Millionen Euro bekommen, so der Plan.
Es geht um die Wiederwahl
Was dahinter steckt? Infantino will den Fußball und damit auch die WM als weltweit größtes Event weiter kommerzialisieren und die Verbände am fetten Kuchen teilhaben lassen – vielleicht auch, um im kommenden Jahr bis 2031 wiedergewählt zu werden ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.